Domenica 20 settembre scatta in Sicilia l’allerta gialla della Protezione civile regionale per piogge e temporali. Sull’isola sono previsti rovesci e temporali sparsi, con quantitativi di pioggia che restano in gran parte contenuti.
Il peggioramento però non aspetta domenica: comincia già dalla sera di sabato 19 settembre. Sui settori tirrenici centro-orientali e su quelli ionici centro-settentrionali sono attese piogge da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale. I quantitativi cumulati vanno da deboli a puntualmente moderati.
Per domenica 20 settembre lo schema è simile: precipitazioni da isolate a sparse, ancora sotto forma di rovescio o temporale, con accumuli da deboli a puntualmente moderati.
Il giallo è il primo livello di allerta della scala usata dalla Protezione civile e indica una criticità ordinaria.
Più tranquilla la situazione sui settori meridionali, dove da sabato sera le piogge saranno isolate, comunque a carattere di rovescio o temporale, e i quantitativi cumulati generalmente deboli.