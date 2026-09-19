Modica ha camminato in pigiama per i bambini malati di tumore. Venerdì 18 settembre famiglie, ragazzi e bambini sono partiti da Palazzo San Domenico e hanno percorso Corso Umberto per la Pigiama Run, la camminata benefica organizzata da LILT Ragusa con il patrocinio di AVIS Modica.

Le quote di iscrizione e i contributi degli sponsor andranno alle famiglie dei bambini ricoverati nei reparti oncologici pediatrici. È la destinazione dei fondi fin dalla nascita della manifestazione.

Quella di Modica era l’ottava edizione nazionale, promossa dal 2019 dalla LILT di Milano e svolta in contemporanea in oltre 40 città italiane.

In piazza c’era una folta rappresentanza dei volontari LILT, guidata dalla presidente Maria Teresa Fattori, e il direttivo di AVIS Modica con il presidente Luca Hanna. Presenti anche la sindaca Maria Monisteri e la presidente del Consiglio comunale Mariacristina Minardo.

Già dalle 18 il piazzale davanti al Comune era pieno di partecipanti in pigiama. Da lì il corteo si è mosso lungo Corso Umberto, attraversando il centro della città.

«Siamo davvero emozionati e soddisfatti di aver sostenuto un’iniziativa come questa», ha dichiarato il direttivo di AVIS Modica. «Vedere famiglie, ragazzi e bambini scendere in strada, con leggerezza ma con un pensiero serio nel cuore, è la dimostrazione più bella di cosa significhi davvero fare comunità».

Gli organizzatori di LILT Ragusa hanno detto che la partecipazione della serata conferma la crescita della manifestazione in provincia, edizione dopo edizione.