A Vittoria i carabinieri hanno arrestato in flagranza un 42enne di Gela. La pattuglia lo ha sorpreso di sera dentro un’azienda agricola di contrada Bastonaca mentre caricava su un’auto numerose cassette di uva da tavola appena rubate. L’arresto risale ai giorni scorsi.

Il 42enne non era solo. I militari del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Vittoria hanno ricostruito che con lui c’erano altre persone, riuscite a scappare all’arrivo dei carabinieri. Gli investigatori stanno lavorando per identificarle.

Sul posto i militari hanno controllato due auto, quelle che secondo l’accusa servivano a trasportare la frutta, e le hanno sequestrate. I carabinieri hanno recuperato tutta l’uva e l’hanno restituita ai titolari dell’azienda.

L’uomo è già noto alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio. Dopo l’arresto i carabinieri lo hanno portato nella casa circondariale di Ragusa. Con la convalida dell’arresto è uscito dal carcere, ma con due vincoli: deve presentarsi alla polizia giudiziaria e ha l’obbligo di dimora nel comune di Gela.

Il procedimento è nella fase delle indagini preliminari, e la responsabilità del 42enne dovrà essere accertata nel contraddittorio tra le parti. Per i complici fuggiti da contrada Bastonaca le ricerche sono ancora in corso.