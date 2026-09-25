Incidente stradale stamattina in contrada Conservatore a Ragusa dove un’auto per cause in corso di accertamento è finita contro un muro di pietra a secco. Il conducente è rimasto illeso. Le cause dell’uscita di strada sono in corso di accertamento.

Secondo una prima ricostruzione, l’automobilista avrebbe perso il controllo del mezzo. L’auto ha poi colpito il muretto che delimita la carreggiata. Non è ancora chiaro che cosa abbia provocato la perdita di controllo.

Sul posto sono arrivati un’ambulanza del 118, i vigili del fuoco del Comando provinciale di Ragusa e le forze dell’ordine.