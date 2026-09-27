Il Ragusa Boys parte con una vittoria nel campionato di Promozione, girone D. Sabato 26 settembre, nell’anticipo della prima giornata, la squadra del capoluogo ha battuto 1-0 il Comiso nel derby ibleo. Il gol l’ha segnato Ivan Rimmaudo su calcio di punizione al 25′ del primo tempo.

Per Rimmaudo è stato il gol dell’ex. La partita è rimasta in equilibrio per lunghi tratti e nessuna delle due squadre ha preso il controllo netto del gioco. Il Ragusa Boys è stato più cinico, ha difeso il vantaggio e ha portato a casa i primi tre punti della stagione.

L’anno scorso le due squadre hanno giocato entrambe in Prima Categoria. Sono state poi ripescate in Promozione, e il derby della prima giornata le ha messe subito a confronto nella nuova categoria.

Il presidente del Comiso, Gaetano Tomasello, ha riconosciuto il salto di livello: «Il campionato di promozione è impegnativo – ha detto – la squadra non ha giocato male, ma deve ancora calarsi in questo campionato, che richiede una mentalità diversa». Tomasello si è detto comunque fiducioso: «Ho visto comunque una buona squadra, sono certo sapremo fare meglio nelle prossime partite».

Il Comiso tornerà in campo domenica 4 ottobre per l’esordio casalingo. Allo stadio «Beppe Borgese» arriverà il Serradifalco.