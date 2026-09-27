Pozzallo in lutto per la morte di Patrizia Burrafato, presidente del Consiglio comunale dal 1998 al 2002 e figura attiva nella vita culturale e sociale della città. Il sindaco Roberto Ammatuna ha dato la notizia con un post sui social. Patrizia Burrafato è morta a soli 59 anni dopo una lunga battaglia contro un male incurabile.

Per quattro anni Burrafato ha guidato l’aula consiliare di Pozzallo. Finito il mandato, ha continuato a lavorare in città tra iniziative artistiche e progetti sociali. Nel suo messaggio il sindaco l’ha ricordata come «donna impegnata in tante iniziative artistiche e sociali cittadine».

«Un’altra triste notizia per la nostra città», ha scritto Ammatuna, che ha rivolto «le più sentite condoglianze a tutta la sua famiglia». Numerosi i messaggi postati sui social dopo la diffusione della morte della 59enne e tutti con un ricordo di affetto e dolore per la prematura scomparsa.