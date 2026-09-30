Rosolini piange Alessio Giuga, 22 anni, trovato senza vita nel suo letto dalla nonna. La notizia si è diffusa martedì 29 settembre in città. Nello stesso giorno il sindaco Giovanni Spadola ha espresso il cordoglio dell’amministrazione comunale con un lungo post su Facebook.

Il sindaco ha parlato di una «morte improvvisa» che «lascia tutti sgomenti e senza parole». Le cause del decesso non sono state rese note. Non è stato comunicato se siano stati disposti accertamenti medici.

Nel messaggio Spadola si è rivolto prima di tutto alla famiglia: «Mi stringo, a nome mio, dell’Amministrazione comunale e di tutta la città di Rosolini, alla nonna, alla famiglia e a tutti i suoi cari». Ha poi dedicato un pensiero al padre del giovane, Santino, «che in queste ore sta vivendo a sua volta una drammatica prova».

La parte più lunga del post era rivolta ai ragazzi della città. «Ai nostri giovani voglio dire una cosa, con il cuore, da amico e da Sindaco», ha scritto Spadola, «non date mai per scontato il tempo, vivete, amate, inseguite i vostri sogni, state accanto alle persone che vi vogliono bene, la vita è un dono fragile e prezioso».

Data e luogo dei funerali non sono ancora stati annunciati. Il sindaco ha chiuso il messaggio con un saluto: «Ciao Alessio. Che la terra ti sia lieve».