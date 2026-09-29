Tragedia oggi a Rosolini. Un giovane di 22 anni, Alessio Giuga, è stato trovato senza vita nel suo letto, in un’abitazione dove viveva con la nonna. Poche ore prima era andato in ospedale a trovare il padre, Santino Spatola, ricoverato per un malore improvviso.

L’allarme l’ha dato la nonna. Alessio era rientrato a casa intorno alle 2.30 della notte ed era andato a dormire. Al mattino non è uscito dalla camera. La donna lo ha chiamato e, visto che non rispondeva, è entrata. Lo ha trovato ancora a letto, senza vita.

La causa della morte non è ancora stata accertata. Una prima ipotesi è quella di un aneurisma, ma per ora resta un’ipotesi: dovrà esprimersi il medico legale. Non è stato ancora deciso se verrà disposta l’autopsia. Se sarà disposta, servirà a stabilire la causa del decesso.

Il padre, Santino Spatola, è titolare di una palestra storica di Rosolini ed è molto conosciuto in città. Da quanto si è saputo finora, sarebbe tuttora ricoverato in coma farmacologico.