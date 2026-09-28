A Furci Siculo, nel Messinese, i carabinieri della compagnia di Taormina hanno arrestato un ragazzo di 18 anni con l’accusa di tentato omicidio. Secondo l’accusa, durante una rissa tra ragazzi nella villa comunale del paese avrebbe colpito un minorenne con alcune coltellate. Il giovane ora è agli arresti domiciliari.

Il ragazzo ferito è ricoverato all’ospedale San Vincenzo di Taormina. Secondo le prime informazioni non sarebbe in pericolo di vita.

I militari sono arrivati al 18enne grazie alle testimonianze raccolte tra i presenti e alle immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona. Incrociando questi elementi, hanno individuato il presunto aggressore.

Non sono stati resi noti i motivi della rissa né quanti ragazzi vi abbiano preso parte. L’inchiesta è nella fase delle indagini preliminari e per l’indagato vale la presunzione di innocenza.