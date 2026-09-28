Ad Acate è morto Simone Monello, 36 anni. La notizia si è diffusa in paese lunedì 28 settembre. Il giovane sarebbe morto al termine di una malattia che aveva affrontato con riservatezza. I funerali saranno celebrati martedì 29 settembre alle 15.30 nella Chiesa Madre.

La famiglia Monello è molto conosciuta in paese. Tra i primi a farle arrivare un messaggio di vicinanza c’è il sindaco Gianfranco Fidone, che per anni è stato vicino di casa dei Monello. «Ho visto crescere Simone, così come Pippo e Mariagrazia hanno visto crescere me, da vicini di casa», ha detto il primo cittadino. Con Pippo Monello il sindaco ha condiviso anche l’esperienza in Consiglio comunale, «prima ancora che un legame profondo di vicinato e di sincera amicizia».

«Vedere spezzarsi così presto una vita giovane è un’ingiustizia che lascia smarriti e senza parole», ha aggiunto Fidone. Il sindaco ha poi fatto le condoglianze «all’amico Pippo, a Mariagrazia, a Carlo, a Michela e a tutta la famiglia Monello», a nome suo, dell’Amministrazione e della città.

Il corteo funebre partirà martedì alle 15 dall’abitazione di famiglia in via Amorelli. Da lì raggiungerà la Chiesa Madre per la funzione delle 15.30.