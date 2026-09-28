All’aeroporto di Catania tutti i voli in arrivo e in partenza sono sospesi fino alle 23:59 di lunedì 28 settembre. Ad annunciarlo è stata la SAC, la società che gestisce lo scalo di Fontanarossa. Lo stop è dovuto alla cenere vulcanica emessa in atmosfera e alla direzione attuale dei venti prevalenti.
Il provvedimento riguarda due porzioni dello spazio aereo. Il settore C1 era già chiuso e resterà interdetto più a lungo. A questo si aggiunge la chiusura del settore B3.
Chi ha un volo in programma nella giornata di lunedì deve controllare lo stato della propria prenotazione con la compagnia aerea prima di partire per l’aeroporto. Recarsi allo scalo senza averlo fatto rischia di essere inutile: fino a mezzanotte nessun aereo decolla o atterra a Fontanarossa.
Non è stato indicato un orario per la riapertura dei due settori oltre la scadenza della mezzanotte. La SAC ha annunciato nuovi aggiornamenti nel corso delle prossime ore.