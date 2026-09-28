All’aeroporto di Catania resta tutto fermo fino alle 12 di oggi, lunedì 28 settembre. La SAC, la società che gestisce lo scalo, ha prolungato la sospensione di tutti i voli in arrivo e in partenza. Le cause sono la cenere vulcanica che l’Etna ha emesso in atmosfera e la direzione dei venti prevalenti.

Lo stop riguarda gli spazi corrispondenti al settore C1, che erano già chiusi. Non si tratta quindi di una nuova interdizione ma di una proroga. Finché resta in vigore, dallo scalo non decolla e non atterra nessun aereo.

La SAC chiede ai passeggeri di controllare lo stato del proprio volo con la compagnia aerea prima di mettersi in viaggio verso l’aeroporto. Riprogrammazioni, cancellazioni ed eventuali dirottamenti su altri scali passano dai vettori, non dal gestore.

Non è stata indicata un’ora certa per la ripresa dei voli dopo mezzogiorno. La riapertura dipende da come evolveranno l’emissione di cenere e i venti in quota. La società ha annunciato nuovi aggiornamenti nel corso delle prossime ore.