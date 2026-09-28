Il Caffè Letterario Quasimodo di Modica apre la sua ventiduesima stagione culturale sabato 3 ottobre, alle 17.30, nella Sala della Società Operaia di Mutuo Soccorso in corso Umberto. La prima serata è dedicata a «Alhambra Evocación – Viaggio nella tradizione chitarristica spagnola», il nuovo album del chitarrista e compositore Lino Gatto.

È il primo cd da solista di Gatto, un lavoro costruito sulle sonorità della scuola chitarristica spagnola e sull’Iberia classica. Domenico Pisana, presidente del Caffè Quasimodo, lo presenta così: «Questo primo CD da solista del M° Gatto […] nasce dal desiderio del compositore di raccogliere e condividere un percorso musicale profondamente legato alla Spagna, alla sua cultura e alle sue suggestioni». Pisana aggiunge che è «un progetto maturato nel tempo, attraverso lo studio, l’ascolto e il confronto, fino a trovare una propria identità e una precisa dimensione espressiva».

A parlare del disco con l’autore ci sarà Salvo Sequenzia, semiologo e critico letterario, musicale e d’arte. I suoi saggi e le sue ricerche si muovono tra antropologia, estetica e semiotica.

Tra un intervento e l’altro suonerà un gruppo di giovani musicisti modicani: Jacopo Pantano, Giulio Guarino, Paolo Guarino, Alice Eremita Ruscica, Piero Schembari, Sofia Maltese, Lorenzo Licitra, Lorenzo Mollica, Giulia Drago e Matteo Leggio.

La professoressa Monica Iurato modererà la serata.