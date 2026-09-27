Tragedia sfiorata nel tardo pomeriggio di oggi a Modica. Un bambino di 7 anni è stato investito da un’auto nel controviale di viale Medaglie d’Oro. Secondo le prime informazioni il bambino stava attraversando la carreggiata quando una Ford guidata da una donna lo ha urtato. È rimasto cosciente e un’ambulanza lo ha portato in ospedale.

Nell’urto ha riportato diverse ferite, la più evidente alla fronte. Secondo le prime ricostruzioni e i racconti di chi si trovava in zona, poco prima il bambino era vicino a una macelleria che si affaccia sul controviale. Da lì ha attraversato la strada, e l’automobilista non sarebbe riuscita a frenare in tempo.

Sul posto è intervenuta l’ambulanza del 118 che ha trasportato il bambini al pronto Soccorso dell’ospedale Maggiore Nino Baglieri di Modica.

In viale Medaglie d’Oro è intervenuta anche la Polizia Locale. Gli agenti hanno eseguito i rilievi e regolato il traffico nel tratto interessato. Adesso devono ricostruire l’esatta dinamica dell’investimento.