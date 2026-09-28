A Ragusa gli operatori del turismo esperienziale hanno tempo fino alle 12 di lunedì 12 ottobre per candidarsi alla collaborazione tra il Comune e Regiondo, la piattaforma digitale per prenotare e vendere online esperienze e attività turistiche. Il Settore XII – Cultura, Turismo e Politiche per la valorizzazione del patrimonio ha rinnovato l’accordo per il 2026-2027 e ha pubblicato l’avviso di manifestazione di interesse. I posti sono 30. Le esperienze selezionate compariranno anche sui canali istituzionali del Comune, a partire dal portale Ragusa Welcome.

La novità di quest’anno riguarda chi può partecipare. Fino all’edizione precedente l’iniziativa era riservata agli operatori con sede o attività nel capoluogo. Adesso si apre anche a chi lavora nel resto della provincia, fino a esaurimento dei posti.

Per chi aderisce, l’abbonamento alla piattaforma costa la metà: il prezzo indicativo per l’annualità prevista dalla convenzione scende da 600 a 300 euro. Il Comune non fa da intermediario, perché il contratto si firma direttamente tra l’operatore e Regiondo.

Chi può aderire

L’avviso riguarda operatori economici e professionisti che organizzano esperienze turistico-culturali ripetibili e prenotabili online. Tra gli esempi indicati ci sono visite guidate, tour culturali, escursioni, itinerari tematici, laboratori, esperienze artigianali, cooking class e degustazioni organizzate come esperienza, oltre alle attività legate a enogastronomia, natura e tradizioni locali. Sono esclusi bar e ristoranti che si limitano a servire cibo e bevande senza proporre un’esperienza strutturata.

I requisiti sono quattro: partita IVA, un sito web attivo e aggiornato, un sistema di pagamento elettronico e la disponibilità a garantire l’esperienza almeno una volta a settimana per almeno cinque mesi consecutivi.

Per l’assegnazione dei posti c’è un ordine di priorità. Vengono prima gli operatori ragusani che hanno già aderito nell’annualità precedente, poi gli altri con sede o attività nel comune di Ragusa. I posti rimasti andranno agli operatori del resto della provincia.

Prima della scadenza il Comune ha organizzato un incontro di presentazione per giovedì 1 ottobre alle 17 nella Sala della Zona Artigianale, dove ha sede l’assessorato alla Cultura. All’incontro verranno spiegati il funzionamento della piattaforma, le condizioni economiche e le modalità per inserire e vendere le esperienze.

Le domande vanno inviate via PEC a protocollo@pec.comune.ragusa.it. Nella pagina del Comune di Ragusa si trovano l’avviso completo e la modulistica.

Il Servizio Turismo risponde al numero 0932 676453, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13, e all’indirizzo m.antoci@comune.ragusa.it.