Aeroporto di Catania fermo per la cenere dell’Etna. Oggi, martedì 29 settembre la SAC, la società che gestisce lo scalo di Fontanarossa, ha sospeso tutti i voli in arrivo e in partenza fino alle 15 ora locale. Lo stop dipende dalla cenere vulcanica in atmosfera e dalla direzione dei venti prevalenti.

Lo scalo resta aperto, ma non può far partire né atterrare nessun aereo. È stata disposta la chiusura degli spazi aerei corrispondenti al settore B3, e la decisione è legata insieme all’attività del vulcano e alle condizioni meteo della giornata.

Chi ha un volo in programma deve controllare lo stato della propria prenotazione con la compagnia aerea prima di mettersi in viaggio verso l’aeroporto. Non sono stati indicati dirottamenti su altri scali né voli sostitutivi.

La SAC ha annunciato che darà ulteriori aggiornamenti. Per ora lo stop resta fissato alle 15.