All’aeroporto di Catania i voli in arrivo e in partenza sono di nuovo operativi. Lunedì 28 settembre la Sac, la società che gestisce lo scalo di Fontanarossa, ha annunciato ai passeggeri la fine dello stato di allerta e il ritorno all’operatività ordinaria, con il ripristino completo dei servizi.

La riapertura non avviene per gradi. In una nota ai passeggeri la società ha spiegato che a seguito della cessazione dello stato di allerta per l’emissione di cenere dall’Etna «i settori aerei sono quindi nuovamente in funzione» e che si determina «con effetto immediato la cancellazione di qualunque restrizione precedentemente individuata». Tutte le limitazioni decise durante l’allerta decadono insieme, senza fasi intermedie.

Chi aveva un volo in programma nelle ore di chiusura deve controllare lo stato della prenotazione con la propria compagnia aerea: sono i vettori a gestire riprotezioni e rimborsi, e i tempi per smaltire le partenze accumulate dipendono dai loro piani operativi.