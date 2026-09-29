A Ragusa sono conclusi 28 dei 31 progetti finanziati con il Pnrr, cioè il 90 per cento. Valgono in tutto 46.545.910 euro. Il bilancio l’ha presentato l’amministrazione comunale, che si è basata sui dati del sistema di monitoraggio ministeriale. Ad elencare tutto quello che è stato fatto fino ad oggi è il sindaco di Ragusa, Peppe Cassì, che aggiunge anche gli interventi, tre che non sono ancora finiti e hanno ottenuto una proroga fino a un anno.

“Le tre opere – spiega il sindaco di Ragusa – pesano però molto sul totale. Il recupero di Villa Moltisanti, il Polo fieristico del Foro Boario e il nuovo asilo nido di Marina di Ragusa valgono insieme 18,04 milioni di euro, quasi il 39 per cento dei fondi assegnati alla città.

Il confronto con il resto del Paese – continua Cassì – resta comunque favorevole al capoluogo. In Sicilia i progetti Pnrr completati sono il 16,7 per cento, la media nazionale è del 43 per cento. Per i Paesi europei con piani di dimensioni simili a quello italiano la quota si ferma al 28 per cento. Sul fronte della spesa, Ragusa ha utilizzato il 61,2 per cento delle risorse, mentre la media nazionale è del 23,7 per cento. Quando saranno finite le tre opere in proroga, la città arriverà al 100 per cento”.

Le tre opere ancora in cantiere

Il cantiere più avanzato è quello dell’asilo nido di Marina di Ragusa, un’opera da 3,3 milioni arrivata al 75 per cento. Segue la riqualificazione del Foro Boario, che diventerà un polo fieristico polifunzionale con spazi all’aperto e al chiuso: vale 7,7 milioni ed è al 65 per cento. Il più indietro è il recupero di Villa Moltisanti per attività culturali, da 7,04 milioni, fermo al 57 per cento.

Scuole, sport, servizi sociali e digitale

L’intervento più costoso tra quelli già conclusi è il Parco degli Iblei, nella vallata Santa Domenica, da 7,15 milioni. Poi viene la nuova scuola dell’infanzia di Marina, da 6,38 milioni. I fondi hanno finanziato anche tre asili nido: quelli nuovi di via Australia e Cisternazzi e quello di via Spadola, ricavato da un edificio pubblico riconvertito. Alla scuola Palazzello è stata realizzata una nuova mensa.

Per lo sport sono stati investiti 1,87 milioni in un impianto indoor in contrada Selvaggio, per basket, volley e scherma, e 960 mila euro nell’efficientamento dello stadio Aldo Campo. Il Parco del castello di Donnafugata è stato restaurato con 2 milioni. Il teatro Perracchio e la sala Falcone Borsellino hanno ottenuto circa 250 mila euro ciascuno per l’efficienza energetica.

Nel sociale spiccano la Stazione di Posta di via Diaz, da 1,09 milioni, e l’Housing First. Ci sono poi i percorsi di autonomia per persone con disabilità psichiatrica e intellettiva, l’assistenza domiciliare per le dimissioni precoci dall’ospedale e il sostegno alla genitorialità. Altri dieci interventi, per circa 1,19 milioni in tutto, hanno riguardato la digitalizzazione del Comune: migrazione al cloud, nuovo sito, pagoPA, app IO, accesso con Spid e Cie, anagrafe nazionale e pratiche Suap e Sue online.

Il Comune di Ragusa ha ricevuto anche una lettera della Presidenza del Consiglio dei ministri, che parla di «un risultato di particolare rilievo». L’amministrazione attribuisce il risultato agli uffici comunali e all’Ufficio Pnrr, creato apposta. Nei prossimi giorni presenterà le opere finanziate con i fondi Fua.

Di seguito il dettaglio di tutti i 31 interventi PNRR a Ragusa, con opere già completate e fruibili, opere completate e attualmente in corso di arredamento/apertura, opere in proroga:

1. Parco degli Iblei (Vallata Santa Domenica) – 7.150.000 €

2. Nuova scuola dell’infanzia a Marina – 6.380.000 €

3. Nuovo asilo nido in via Australia – 1.468.332 €

4. Nuovo asilo nido Cisternazzi – 1.270.000 €

5. Riconversione di edificio pubblico in asilo nido in via Spadola – 1.190.205 €

6. Nuova mensa Scuola Palazzello – 660.000 €

7. Nuovo impianto sportivo indoor (basket, volley, scherma) in C.da Selvaggio – 1.870.000 €

8. Efficientamento Stadio Aldo Campo – 960.000 €

9. Restauro Parco di Donnafugata – 2.000.000 €

10. Efficientamento energetico Teatro Perracchio – 249.445 €

11. Efficientamento energetico Sala Falcone Borsellino – 240.000 €

12. Stazione di Posta in via Diaz – 1.090.000 €

13. Percorsi di autonomia per persone con disabilità psichiatrica – 715.000 €

14. Percorsi di autonomia per persone con disabilità intellettiva – 715.000

15. Housing First – 710.000 €

16. Servizi sociali domiciliari per dimissione assistita precoce – 330.000 €

17. Sostegno alle capacità genitoriali – 211.500 €

18. Rafforzamento dei servizi sociali e prevenzione del burn-out degli assistenti sociali – 109.910 €

19. Migrazione al cloud PA – 419.124 €

20. Aggiornamento del sito web e dei servizi digitali – 328.160 €

21. Interconnessione delle banche dati comunali – 162.748 €

22. Standardizzazione dati stradali/civici – 73.190 €

23. Digitalizzazione SUAP/SUE – 61.706 €

24. Adozione piattaforma nazionale notifiche digitali – 59.966 €

25. Adozione della piattaforma pagoPA – 45.525 €

26. Adesione ANPR/ANSC per lo Stato Civile digitale – 16.275 €

27. Integrazione dei sistemi SPID/CIE per i servizi online – 14.000 €

28. Integrazione dei servizi del Comune nell’app IO – 5.824 €

Progetti in proroga:

29. Lavori di recupero di Villa Moltisanti per attività culturali: il progetto ha un valore di 7.040.000 € e si attesta al 57%.

30. Riqualificazione e completamento dell’area del Foro Boario da destinare a Polo Fieristico Polifunzionale: il progetto da 7.700.000 € è al 65%.

31. Costruzione di un asilo nido a Marina di Ragusa: opera da 3.300.000 € al 75%.