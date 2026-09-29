A Ragusa i Carmelitani scalzi festeggiano ottant’anni dalla fondazione del loro Carmelo. Oggi, martedì 29 settembre, giorno esatto dell’anniversario, il santuario Madonna del Carmine ospita la giornata centrale delle celebrazioni. Alle 17.30 è in programma la presentazione del nuovo libro di don Carmelo Mezzasalma, alle 19 la concelebrazione eucaristica presieduta dal vescovo di Ragusa, monsignor Giuseppe La Placa.

Il libro si intitola “Un giardino tra cielo e terra. Lettere agli amici di Dio” ed è pubblicato dalle Edizioni Feeria. La casa editrice fa capo alla Comunità di San Leolino, fondata dallo stesso Mezzasalma. L’incontro è aperto a tutti e ruota intorno al legame tra fede, amicizia e ricerca di Dio.

I frati sono arrivati in città nel 1946. Da allora la loro presenza pastorale ha come punto di riferimento il santuario del Carmine, che per l’anniversario ha organizzato un calendario distribuito su più giorni.

Le celebrazioni sono cominciate nel fine settimana. Sabato 26 settembre la messa è stata presieduta da padre Andrea Oddo, commissario dei Carmelitani di Sicilia. Domenica 27 i momenti di preghiera sono stati guidati da padre Gianni Iacono, rettore del santuario, e da padre Renato Dall’Acqua, commissario dei Carmelitani di Lombardia.

Nel frattempo prosegue il percorso di meditazione guidato da Mezzasalma, dal titolo “Sulle tracce di Elia: Maria e la vita carmelitana”.

Dopo martedì il programma prevede altri incontri di meditazione e la festa di Santa Teresa di Gesù Bambino, che il calendario liturgico fissa al 1° ottobre. Gli orari di questi appuntamenti non sono ancora stati comunicati.