A Scicli la Galleria Quam inaugura sabato 3 ottobre alle 18 «Nubila», la personale del pittore palermitano Simone Geraci curata da Francesco Piazza. Sono esposte quaranta opere, tutte recenti. Alcune sono di grande formato e l’artista le ha realizzate apposta per le sale seicentesche della galleria, con cui collabora da anni. L’ingresso è gratuito e la mostra resta aperta fino al 7 novembre.

Il titolo viene dal latino: nubila, le nuvole. Così si chiamano alcuni dei lavori principali del nuovo ciclo. Geraci mette le nubi al centro della tela, poi le chiude dentro strutture geometriche e le carica di colori accesi che ne cambiano la percezione.

Accanto al ciclo Nubila tornano i lavori su tela e su carta dedicati alla figura, il filone per cui il pittore è più conosciuto. Stavolta hanno toni più leggeri e intimi.

«Le sue opere generano nello spettatore una sensazione singolare», scrive il curatore Francesco Piazza nel testo in catalogo. «Appaiono familiari e, al contempo, sfuggono alla possibilità di essere ricondotte a un’esperienza contingente o a una memoria precisa». E aggiunge: «Le figure femminili posseggono la frontalità e la compostezza del ritratto classico, ma rifiutano di raccontare una biografia o una vicenda individuale. I paesaggi evocano un ambiente naturale, eppure rimangono privi di una topografia circoscritta nella quale poterli collocare».

La mostra di Scicli fa parte di un calendario che la Quam ha costruito intorno a Geraci. È cominciato la scorsa primavera con un’esposizione a Malta. Dopo Scicli arriverà la personale a Roma per Arte in Nuvola, a fine novembre.

In galleria i visitatori possono chiedere il libretto della mostra, stampato per l’occasione.