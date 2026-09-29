A Comiso ogni studente, dalla scuola dell’infanzia alle superiori, riceverà un segnalibro in dono dall’amministrazione comunale. L’idea è dell’assessore alla Pubblica istruzione, Giusi Cubisino, che lo ha realizzato con il sindaco. Da alcuni giorni lo sta consegnando di persona, classe per classe, durante le visite di inizio anno scolastico.

Il giro però non è finito. L’assessore ha spiegato che continuerà a visitare le scuole nei prossimi giorni, finché il dono non sarà arrivato a tutti gli alunni. Non è stato pubblicato un calendario delle visite.

Sul segnalibro ci sono tre parole: gentilezza, sorriso e connessioni. Per Cubisino sono valori «che riteniamo fondamentali e che vorremmo trasmettere a tutti i nostri bambini e ragazzi».

La scelta dell’oggetto è legata alla lettura. «Quest’anno abbiamo voluto accompagnare il nostro incontro con i bambini e i ragazzi con un piccolo dono, realizzato insieme al sindaco: un segnalibro, simbolo dell’importanza della lettura e, allo stesso tempo, delle connessioni che i libri riescono a creare», ha detto l’assessore.

Nel suo intervento ha usato un’immagine: i libri, ha spiegato, sono «finestre sul mondo, ponti tra le persone e strumenti capaci di avvicinare pensieri, emozioni e culture diverse». E ha concluso: «Ogni libro apre una porta, ogni parola può lasciare un segno e ogni incontro può diventare una connessione capace di arricchirci».