A Ragusa l’ASP e il Comune organizzano un corso gratuito per il patentino del cane. Le lezioni si terranno da lunedì 19 a venerdì 23 ottobre, ogni giorno dalle 16 alle 18, nella sede decentrata del Comune in via On.le Dott. Corrado Di Quattro. Il corso si intitola “La corretta gestione del cane” ed è curato dall’Unità operativa di Igiene urbana veterinaria e randagismo dell’Azienda sanitaria provinciale.

Per alcuni proprietari il corso non è facoltativo. Chi ha ricevuto un’ordinanza del sindaco, per esempio dopo un morso o un’aggressione del proprio animale, è obbligato a frequentarlo. Per tutti gli altri l’accesso è libero: possono iscriversi i proprietari di un cane, chi pensa di adottarne uno o chi vuole semplicemente saperne di più. A fine corso i partecipanti ricevono il patentino oppure l’attestato di frequenza.

Gli incontri sono tenuti da medici veterinari e occupano dieci ore in tutto, distribuite su cinque pomeriggi. Il programma parte dall’educazione del cucciolo e passa al comportamento del cane adulto. Poi affronta la prevenzione dell’aggressività e la gestione sanitaria. L’ultimo tema riguarda i doveri e le responsabilità di chi possiede un cane.

I posti sono 80. L’iscrizione è obbligatoria e si fa via email, scrivendo a anagrafecanina@asp.rg.it entro lunedì 12 ottobre. Alla mail vanno allegati il modulo di iscrizione compilato e la fotocopia di un documento di riconoscimento con il codice fiscale.