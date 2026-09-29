A Marina di Ragusa la Pro Loco Mazzarelli chiude il cartellone estivo con due appuntamenti gratuiti nel fine settimana: sabato 3 ottobre la proiezione del documentario «Iblei – Storie e luoghi di un Parco» di Vincenzo Cascone, domenica 4 ottobre una giornata di festa per famiglie e bambini, «Vento in poppa», dalle 10 alle 21.

Sabato la proiezione comincia alle 19.30 nel giardino dell’Istituto Sacro Cuore. L’ingresso è libero, da via Augusta. Il documentario è uscito nel 2001 per Argo Software, venticinque anni fa, ma il tema resta aperto: l’istituzione del Parco degli Iblei è ancora al centro del dibattito regionale. Cascone lo affronta raccontando natura, storia e presenza dell’uomo sul territorio, con immagini e interviste.

Domenica tocca alla festa. Dal mattino fino a sera sono previsti musica, spettacoli, artisti di strada, laboratori creativi, una caccia al tesoro e una passeggiata culturale alla scoperta del territorio. Tutte le attività sono gratuite.

Per il presidente della Pro Loco, Antonio Carnemolla, le due serate hanno un filo comune nonostante il formato diverso. «Abbiamo voluto chiudere questa programmazione con due iniziative molto diverse tra loro, ma accomunate dallo stesso obiettivo: creare occasioni di incontro, partecipazione e valorizzazione del territorio, con eventi gratuiti e aperti a tutti», ha dichiarato.

Carnemolla ha rivolto l’invito a residenti e turisti: «Invitiamo quindi cittadini e visitatori a partecipare a questo ultimo grande fine settimana di iniziative della Pro Loco Mazzarelli».