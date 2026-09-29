Comiso piange Enza Forti, maestra della scuola primaria dell’Istituto comprensivo «Luigi Pirandello». La notizia della sua scomparsa l’ha data la stessa scuola, con un messaggio di ricordo e di vicinanza alla famiglia. Nel giro di poche ore il messaggio ha raccolto numerose manifestazioni di affetto da parte di ex alunni, genitori e colleghi.

A parlare a nome dell’intera comunità educativa è stata la dirigente scolastica Francesca Lauria. Ha rivolto un pensiero ai familiari e ha ricordato «con particolare affetto una docente che ha saputo lasciare un segno autentico e profondo nella vita della nostra scuola». «La nostra comunità scolastica è profondamente colpita e sgomenta. Un dolore che lascia senza parole», si legge nel post dell’istituto.

Enza Forti ha accompagnato generazioni di bambini nei primi anni di scuola. Chi ha lavorato con lei ne ricorda la sensibilità, l’attenzione verso ogni alunno e la capacità di costruire con i più piccoli un rapporto che andava oltre la lezione. Secondo la scuola, il suo modo di insegnare ha lasciato «tracce preziose» in chi l’ha avuta come maestra.

I colleghi insistono soprattutto sul carattere: una presenza discreta, mite, gentile, che non cercava il centro della scena. Proprio per questo, negli anni, era diventata un punto di riferimento dentro l’istituto. E poi il sorriso, citato più volte nel messaggio, con cui accoglieva ogni mattina bambini, famiglie e colleghi, anche nelle giornate più pesanti.

La comunità della scuola Pirandello si è stretta intorno alla famiglia. Il saluto dell’istituto si chiude così: «Ciao Enza. Il tuo sorriso, la tua gentilezza e il bene che hai seminato continueranno a vivere nel cuore di chi ha avuto la fortuna di incontrarti».