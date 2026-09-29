In Sicilia è allerta meteo gialla per temporali martedì 29 settembre, e tra le province interessate c’è anche Ragusa. L’avviso arriva dal Dipartimento regionale della Protezione Civile. Il rischio si concentra nel pomeriggio, quando l’instabilità si formerà sulle zone interne e potrebbe allargarsi ad alcuni tratti di costa.

Il punto da tenere d’occhio per chi vive nel Ragusano sono i settori costieri sud-orientali. Sono tra i pochi dove i rovesci potrebbero raggiungere anche il litorale, insieme alle coste sud ioniche. Nel resto della regione le probabilità di pioggia sulla fascia costiera sono più basse.

La mattinata dovrebbe restare discreta, con nuvole sparse su tutta l’isola. Dalle ore centrali la copertura aumenterà e le prime piogge sono attese nell’entroterra.

Le temperature non cambieranno rispetto a lunedì. I venti saranno deboli, da nord-est sullo Ionio e da est nel resto della Sicilia.

Chi deve uscire in barca dovrà fare più attenzione sul versante orientale: lo Ionio sarà mosso, mentre gli altri mari resteranno in generale poco mossi.