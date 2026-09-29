A Palermo è morto Giorgio Bianchini, 36 anni, di Bagno a Ripoli, in provincia di Firenze. Era in sella a una bici elettrica ed è finito sotto un camion all’incrocio tra via Belgio e viale Strasburgo, nella zona nord della città. La dinamica dello scontro deve ancora essere ricostruita.

Il corpo era rimasto incastrato sotto il mezzo pesante, che trasportava sale. Per estrarlo i vigili del fuoco hanno dovuto sollevare il camion con una gru.

Sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118. Per il 36enne non c’era più nulla da fare.

I rilievi sono affidati agli agenti della polizia municipale di Palermo. Dovranno stabilire le posizioni dei due mezzi al momento dell’impatto e chi dei due avesse la precedenza all’incrocio. Non sono state rese note le condizioni dell’autista del camion. (Fonte Ansa)