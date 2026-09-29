A Ragusa la Polizia di Stato ha celebrato martedì 29 settembre San Michele Arcangelo, suo patrono, con una cerimonia al Castello di Donnafugata. La ricorrenza è stata festeggiata nello stesso giorno in tutte le province italiane. Nel Ragusano gli agenti si sono ritrovati insieme ai familiari, in un clima raccolto.

La cerimonia ha avuto due momenti distinti. Il primo è servito a premiare i poliziotti che si sono distinti per professionalità e impegno in servizio.

Poi c’è stata la messa, celebrata dal vescovo di Ragusa, Monsignor La Placa. È stato il momento di raccoglimento della giornata, che la Polizia dedica ogni anno al suo patrono.

L’ultimo momento è stato riservato a chi ha già lasciato la divisa. Gli agenti andati in pensione per raggiunti limiti di età hanno ricevuto la medaglia di commiato, il riconoscimento che l’Amministrazione consegna a fine carriera.