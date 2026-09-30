A Scicli torna Olimpo Company. La compagnia presenta lunedì 5 ottobre alle 19:30, alla Domus Karol di Villaggio Jungi, INSCENA, il nuovo laboratorio di teatro danza ideato e diretto da Gianni Falla. L’incontro è aperto a tutti e l’ingresso è libero.

Falla non lavorerà da solo. Alessandro Sparacino seguirà la parte di recitazione e Adriana Aprile quella di danza. Alla serata di presentazione ci saranno tutti e tre i trainer.

Per Olimpo Company è un ritorno dopo anni di assenza. Il laboratorio nasce come percorso di crescita artistica e umana e punta, nel tempo, a costruire grandi progetti. La direzione è quella delle esperienze che hanno segnato la storia della compagnia.

La Domus Karol si trova in via Papa Giovanni XXIII 23 al Villaggio Jungi, Scicli.