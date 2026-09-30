Priolo Gargallo festeggia il suo patrono, l’Angelo Custode, con tre sere di concerti gratuiti. Da mercoledì 30 settembre a venerdì 2 ottobre sul palco di Largo dell’Autonomia Comunale si esibiranno i Matia Bazar, Serena Brancale e i Ricchi e Poveri. Il programma è organizzato dall’amministrazione comunale per la festa patronale.

Si comincia mercoledì alle 21 con i Matia Bazar, che proporranno i successi della loro lunga carriera. L’ingresso è libero per tutte e tre le serate. Il Comune ha messo a disposizione un servizio di navetta e tre aree di parcheggio per il pubblico, compresi i visitatori che arriveranno dagli altri centri.

«Sarà una grande serata di musica e di spettacolo», hanno dichiarato il sindaco Pippo Gianni e il vicesindaco e assessore allo Spettacolo Alessandro Biamonte. «Abbiamo voluto offrire alla cittadinanza e ai tanti visitatori che arriveranno a Priolo un appuntamento di qualità, capace di coinvolgere generazioni diverse.»

Giovedì 1 ottobre salirà sul palco Serena Brancale. La cantante pugliese mescola jazz, soul e sonorità contemporanee, e negli ultimi anni ha raggiunto un pubblico molto più ampio.

Venerdì 2 ottobre, giorno in cui la Chiesa celebra i Santi Angeli Custodi, chiuderanno la rassegna i Ricchi e Poveri con i brani più noti del loro repertorio.

Il sindaco e il vicesindaco parlano di «tre serate diverse per stile e proposta artistica», unite dalla voglia di «trasformare Largo dell’Autonomia Comunale in un grande spazio di festa e partecipazione».

Per chi arriva in auto ci sono tre parcheggi: in via Mostringiano, nell’area mercatale; vicino alla chiesa di San Giuseppe Operaio; e nell’area dietro il cimitero comunale di via Montana. Da lì le navette comunali portano verso il centro.

Per le serate di giovedì e venerdì non è ancora stato indicato l’orario d’inizio. L’unico confermato è quello del concerto di apertura: mercoledì alle 21.