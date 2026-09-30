A Modica circa 1.300 famiglie riceveranno entro la fine del 2026 i buoni libro di tre anni scolastici: 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022. Il via libera è arrivato martedì 29 settembre quando l’OSL (Organo straordinario di liquidazione, che gestisce il dissesto finanziario del Comune, ha approvato la delibera n. 44 e ha autorizzato il pagamento.

La sindaca Maria Monisteri Caschetto ha annunciato la notizia oggi, mercoledì 30 settembre. «Si chiude così una vicenda complicata», ha detto. Per anni le somme sono rimaste ferme. Prima c’erano da concludere le verifiche chieste dalle autorità competenti e dalla commissione straordinaria. Alla fine di quei controlli il Comune ha già restituito una parte dei fondi che la Regione aveva stanziato con una destinazione precisa.

“Il nullaosta dell’OSL mette la parola ‘fine’ a questa complessa procedura. Per consentire ai nostri uffici la definizione – conclude il sindaco di Modica – di tutte le procedure legate al pagamento dei buoni libro dei tre anni scolastici, visto che si tratta di ben 1.300 famiglie che ne beneficeranno, sono necessari tempi congrui per espletare le pratiche e procedere poi al pagamento. Una volta completato l’iter, sarà nostra cura comunicare i tempi di pagamento che permetteranno ad oltre mille famiglie della nostra città di recuperare tutte le somme loro dovute”.