E’ iniziato ottobre e tornano gli eventi firmati Mondadori BookStore Modica. Tutto questo, in attesa di una due giorni a metà di questo mese che celebra i 25 anni a Modica della libreria di Piera Ficili. “Ho voluto regalare tra sabato 17 e domenica 18 ottobre, tanti momenti letterari alla città che mi ha accolto 25 anni fa ed a cui sono molto legata – dice la libraia di Modica – Ci saranno temi diversi che avranno nei libri il loro denominatore comune e che presenteremo nei prossimi giorni”. Tonando invece agli appuntamenti che cominciano, domenica prossima il battesimo di una rassegna dedicata al territorio. Il 4 ottobre alle 17 nella libreria di corso Umberto 123, il primo appuntamento di A viva voce; i libri narrati dal vivo che è il titolo della rassegna. Primo appuntamento con Il biscotto di legno, il libro di una delle penne e delle menti più belle del ‘900: Raffaele Poidomani.

“Ci sono libri che appartengono a un territorio non soltanto perché qui sono stati scritti ma perché ne custodiscono la memoria, le voci, i luoghi e le storie. Un patrimonio letterario che merita di essere tramandato e soprattutto ascoltato di nuovo”, spiega Piera Ficili nel presentare questi momenti letterari accompagnati dalla voce narrante di Francesca Fichera. Sarà lei a condurre il pubblico in quattro incontri dedicati alle opere di Raffaele Poidomani e Franco Antonio Belgiorno: “Sono scrittori legati alla nostra città – afferma la libraia di Mondadori BookStore – capaci di raccontarne persone, atmosfere e immaginario. Perché valorizzare la cultura di un luogo significa anche non lasciare che i suoi autori vengano dimenticati e a volte basta riaprire un libro e prestargli una voce perché una storia del passato torni a essere presente”. Il 25 ottobre si proseguirà con Guardiani di nuvole di Franco Antonio Belgiorno e domenica 1 novembre con Mariantonia di Raffaele Poidomani prima di chiudere il 22 novembre con Teatro delle pietre e giardini sul cielo di Franco Antonio Belgiorno. Gli incontri si tengono in libreria, tutti alle 17.

Altro momento importante giovedì 8 ottobre, h.19, quando ospite a Modica sarà Laura Canali per presentare il libro: Israele e Palestina in 10 mappe (Marsilio). L’incontro, moderato da Orietta Moscatelli, giornalista e analista di Limes, sarà nella sala della Fondazione Grimaldi. Un focus sulla cartina geografica di quella zona del Mondo oggi terreno di un conflitto terribile. Laura Canali, cartografa, è l’autrice delle mappe politiche del mensile Limes del Gruppo Editoriale l’Espresso. Ogni sua mappa è unica e alla cartografia unisce la componente artistica di un’opera realizzata a mano dove l’uso dei colori e dei segni grafici aiutano la comprensione dei concetti. Quello che presenterà a Modica è un libro che ci dice come in Medio Oriente nulla è come sembra. Esamina il conflitto israelo-palestinese da un punto di vista geopolitico, spiegando il territorio, indagandone i confini e considerandone la complessità geologica.

Ricostruisce la storia e le dinamiche del conflitto a partire dallo spazio che occupa, dedicando tante pagine ai territori palestinesi di Cisgiordania e Striscia di Gaza e a Gerusalemme, città santa e scissa. E poi i campi profughi palestinesi e l’area dell’attacco sferrato da Hamas contro Israele il 7 ottobre 2023. Un libro che scava tra le pieghe degli atlanti per guardare il potere, senza margini per distrazioni o abbagli. Canali dimostra che la cartografia è il linguaggio che più di tutti permette di visualizzare e comprendere le atrocità di un terribile conflitto