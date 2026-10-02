Il sindaco di Misterbianco, Marco Corsaro, ha chiesto al Prefetto di Catania di convocare un tavolo di coordinamento sulla prossima Fiera dei Morti. Il Comune di Catania l’ha in programma nel parcheggio del PalaNesima, a ridosso del confine con Misterbianco. Corsaro ha inviato una nota alla Prefettura, e i punti che chiede di affrontare sono traffico, sicurezza e percorsi per i mezzi di soccorso.

Il problema è la zona scelta. Attorno al PalaNesima ci sono quartieri densamente popolati, strutture sanitarie, scuole e attività commerciali, e la viabilità già regge flussi di traffico elevati nei giorni normali. Per l’amministrazione di Misterbianco, l’arrivo dei visitatori della fiera peserà su strade già cariche.

«La Fiera dei Morti – ha dichiarato Corsaro – richiede una programmazione condivisa tra tutte le istituzioni coinvolte. L’afflusso previsto impone di definire con precisione ogni aspetto organizzativo: dalla capacità dei parcheggi alla gestione degli ingressi e delle uscite, fino alla regolazione del traffico e alla presenza di percorsi dedicati ai mezzi di soccorso».

La richiesta alla Prefettura è di riunire tutti i soggetti competenti. Secondo il sindaco, serve una gestione coordinata per «garantire sicurezza e funzionalità dei servizi».

Corsaro ha detto che Misterbianco è disposta a collaborare con il Comune di Catania e a mettere a disposizione strutture e competenze, ma ha posto una condizione: «Va programmato ed organizzato con il rispetto degli equilibri territoriali». Una data per la riunione in Prefettura non è ancora stata fissata.