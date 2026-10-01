“Ieri mattina sono state effettuate le prove per verificare il corretto funzionamento del Telestroke che mette in collegamento gli ospedali di Modica e Ragusa con il reparto di Neurologia dell’Ospedale Guzzardi di Vittoria. Si tratta di un passaggio importante verso l’attivazione concreta di un servizio che può fare la differenza nella gestione dei pazienti colpiti da ictus ischemico”. Lo dichiara l’Onorevole Ignazio Abbate, commentando le prove tecniche effettuate oggi nell’ambito del percorso di attivazione della Telestroke Unit negli ospedali di Modica e Ragusa.

Il sistema consentirà, negli orari in cui nei Pronto Soccorso di Modica e Ragusa non è attualmente prevista la presenza di un neurologo, di mettere in collegamento diretto i medici presenti in ospedale con lo specialista della Neurologia di Vittoria. Attraverso il collegamento da remoto sarà possibile valutare in tempo reale il paziente, visionare gli esami diagnostici effettuati e supportare il personale sanitario nella decisione sul trattamento da adottare. “Quella di oggi – continua l’On.Abbate – è una prova concreta che ci avvicina all’operatività di un servizio sul quale avevamo già richiamato l’attenzione nei mesi scorsi.

L’ictus ischemico è una patologia tempo-dipendente e poter disporre rapidamente della valutazione di uno specialista significa ridurre i tempi necessari per arrivare alla diagnosi e all’eventuale trattamento trombolitico”. La Telestroke Unit nasce proprio con l’obiettivo di superare, attraverso la tecnologia, le distanze tra i presidi ospedalieri e il centro nel quale è disponibile h24 la competenza neurologica. In questo modo, nelle fasce orarie interessate, un paziente che arriva a Modica o Ragusa con una sospetta ischemia potrà essere valutato a distanza dallo specialista di Vittoria, evitando che l’assenza temporanea del neurologo determini automaticamente la necessità di un trasferimento prima ancora di una valutazione specialistica.

“Voglio ringraziare – conclude l’Onorevole Abbate – il dottor Antonello Giordano, primario della Neurologia del Guzzardi di Vittoria, e la Direzione Strategica dell’Asp di Ragusa per il lavoro portato avanti per arrivare a questo risultato. Le prove di oggi rappresentano un momento importante perché consentono di verificare sul campo il funzionamento del collegamento tra i tre presidi.

Adesso l’obiettivo è arrivare rapidamente alla piena operatività del servizio, nell’interesse dei pazienti e delle loro famiglie. Parallelamente resta fondamentale continuare a lavorare sul potenziamento degli organici. Il Telestroke rappresenta uno strumento prezioso per garantire una risposta specialistica anche a distanza, ma l’obiettivo finale deve rimanere quello di assicurare una presenza adeguata di neurologi nei nostri ospedali e un servizio sempre più completo e capillare”.