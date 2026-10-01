A Modica, ChocoModica non si terrà dal 30 ottobre al 1° novembre. Il Consiglio di amministrazione del Consorzio di Tutela del Cioccolato di Modica IGP ha confermato a larga maggioranza che quelle date non sono più sostenibili. Si è detto disponibile a spostare la manifestazione più avanti, a patto che la Regione Siciliana autorizzi il differimento e confermi il contributo già assegnato.

All’origine dello stop c’è Corso Umberto. Il Comitato dei commercianti del centro storico ha chiesto di escludere la via principale della città dall’area dell’evento. L’obiettivo è evitare la chiusura al traffico e non penalizzare i negozi. L’Amministrazione comunale ha condiviso la richiesta e il Consorzio l’ha accolta. Perdere il sito già individuato, però, ha interrotto il lavoro organizzativo avviato: l’evento va riprogettato da capo.

Secondo l’agenzia incaricata dell’organizzazione, servono tempi tecnici che non si conciliano con la data di fine ottobre. Espositori, sponsor e partner vanno infatti coinvolti di nuovo sul progetto rivisto.

Per il Consorzio è un cambio di linea. In passato si era detto contrario a un rinvio a dicembre. Ora accetta di valutare una data successiva per non disperdere una manifestazione che considera di rilevante impatto economico, turistico e promozionale per la città. Non è stata ancora indicata una nuova data.

Il passaggio decisivo spetta a Palermo. La nuova collocazione potrà essere fissata solo dopo i provvedimenti regionali di differimento e di conferma del finanziamento. È lo stesso percorso già seguito quest’anno, quando la Regione autorizzò lo spostamento di ChocoModica dalla programmazione di marzo 2026 alle date di fine ottobre.

Il Consorzio chiede adesso a Comune, Regione e agli altri soggetti coinvolti di muoversi in modo unitario per assicurare all’evento le condizioni necessarie a svolgersi.