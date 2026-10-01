Un camion che trasportava un gruppo elettrogeno ha preso fuoco stamattina, intorno alle 7, sulla SS 115 al chilometro 303 tra Comiso e Vittoria. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Vittoria. L’autista si è accorto delle fiamme mentre guidava, ha fermato il mezzo e ha chiamato i soccorsi. Fortunatamente non è rimasto ferito.

Il camion, uno Scania, ha preso fuoco mentre percorreva la statale. Per l’entità dell’incendio la squadra di Vittoria non è bastata: da Ragusa è partita una seconda squadra con un’autobotte da 8.000 litri d’acqua.

I vigili del fuoco hanno lavorato per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza il mezzo e il suo carico.

Anche la Polizia stradale di Comiso è arrivata sul posto. Il tratto della SS 115 è rimasto chiuso al traffico fino alla fine dell’intervento.