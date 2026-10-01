La tempesta Austen punta l’Europa occidentale nei prossimi giorni. È la prima dell’autunno secondo la lista dei nomi stilata dal Met Office britannico e colpirà soprattutto il Regno Unito, con vento forte e piogge. L’Italia dovrebbe restarne in gran parte fuori. A proteggerla è l’anticiclone subtropicale di matrice africana, che anche a fine settembre continua a tenere le temperature sopra la media.

Tutto dipende da dove si trova l’alta pressione. Il vortice atlantico scarica maltempo sulle isole britanniche, ma poco più a est l’anticiclone resta saldo e copre buona parte dell’Europa centrale e settentrionale. Secondo le previsioni di 3B Meteo, Austen non riuscirà a scalfirlo. Anche l’est del continente registrerà valori termici più alti del normale per il periodo.

Sull’Italia passerà soltanto una perturbazione atlantica debole, attesa a metà di questa settimana. Porterà più nuvole e qualche pioggia sporadica, ma l’anticiclone resterà al suo posto.

Il primo weekend di ottobre

Venerdì 2 ottobre le nubi interesseranno il Nord-Ovest e l’arco alpino, con fenomeni isolati. Sabato 3 e domenica 4 dovrebbe tornare a prevalere il sole. Al Centro venerdì sono attese solo nuvole, senza precipitazioni di rilievo, e il fine settimana si presenta soleggiato.

Al Sud il cielo resterà in gran parte sereno. Fa eccezione la Sicilia: sui settori meridionali e orientali dell’isola sono possibili piovaschi, isolati e brevi.

Le temperature resteranno stabili e sopra la media stagionale in tutto il Paese. Il vento sarà debole quasi ovunque, con mari calmi o poco mossi.

Diverso il discorso per i bacini più meridionali, dove la ventilazione si farà sentire di più. Chi ha in programma uscite in barca lungo le coste siciliane nel fine settimana dovrà tenere d’occhio i bollettini aggiornati.