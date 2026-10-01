A Ragusa un QR Code spiegherà ai cittadini la donazione degli organi prima che arrivino allo sportello per rinnovare la carta d’identità, cioè prima del momento in cui dovranno dichiarare la propria scelta. Il progetto è stato presentato giovedì 1 ottobre. Lo promuovono il Libero Consorzio Comunale di Ragusa e la Lega Pro Vita.

Il presidente della Lega Pro Vita, Corrado Garofalo, ha spiegato come funziona. Chi inquadra il codice arriva a una pagina web con cinque brevi video. Ciascuno usa un linguaggio diverso e tutti invitano a riflettere prima di dare una risposta. «I video sono stati realizzati da Gianluca Tela e testimonial della campagna è l’attore modicano Andrea Tidona», ha detto Garofalo.

La scelta del momento non è casuale. «Abbiamo accolto un suggerimento importante perché è proprio in occasione del rinnovo della carta d’identità che i cittadini sono chiamati a esprimere la propria volontà sulla donazione degli organi», ha spiegato la presidente del Libero Consorzio, Maria Rita Schembari. Per lei è «il momento giusto per offrire un’informazione corretta e permettere a ciascuno di compiere una scelta consapevole».

Allo sportello dell’anagrafe, quando si richiede la carta d’identità elettronica, il cittadino maggiorenne ha tre possibilità: dare il consenso, opporsi oppure non esprimersi. La dichiarazione finisce nel Sistema informativo trapianti e si può cambiare in qualsiasi momento.

Schembari ha detto che la campagna vuole arrivare a cittadini di ogni età. «Esprimere il proprio consenso è un gesto di grande umanità e lungimiranza», ha aggiunto.

Alla presentazione ha partecipato anche l’ASP di Ragusa con il direttore generale Pino Drago. Drago ha ribadito che l’Azienda e la Direzione strategica seguono con attenzione la corretta informazione sul tema e la cultura del dono.

Era presente anche il presidente dell’Avis provinciale, Salvatore Poidomani. La sua presenza voleva richiamare il ruolo che le associazioni hanno nel diffondere la cultura della donazione.

Saranno però soprattutto i Comuni a dover far arrivare il messaggio ai cittadini. Lo hanno confermato il vicesindaco di Vittoria, Giuseppe Fiorellini, e l’assessora del Comune di Ispica, Sonia Calabrese.