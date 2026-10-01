Ragusa ed Enna avranno 2 milioni di euro dalla Regione siciliana per festeggiare i cento anni dalla nascita delle loro ex Province, oggi Liberi consorzi comunali. Lo prevede un emendamento che la commissione Bilancio dell’Assemblea regionale siciliana ha approvato a maggioranza, con il parere favorevole del governo. Ai due enti andrà un milione di euro ciascuno.
Per ora però la norma non è legge. Come tutte quelle già inserite nel testo base, deve passare il voto dell’Aula, attesa la prossima settimana. Solo allora i due Liberi consorzi sapranno se possono contare davvero sulla somma.
Il testo dell’emendamento indica a cosa servono i fondi: «sostenere gli eventi e le manifestazioni per celebrare il 100° anniversario dell’istituzione delle Province di Ragusa ed Enna». Per ora non c’è un programma delle iniziative, né una data per le celebrazioni. Il denaro arriverà dai fondi di riserva e dai fondi speciali del bilancio regionale.
La misura per il centenario della Provincia di Ragusa fa parte del disegno di legge di variazione del bilancio. La manovra vale circa 600 milioni di euro. Da alcuni giorni la commissione esamina più di 500 emendamenti aggiuntivi a questo testo.