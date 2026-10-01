Il Giarratana Volley gioca la sua prima partita della nuova stagione giovedì 1 ottobre alle 19,30 a Bronte. È un allenamento congiunto con la Ciclope Bronte, il primo confronto con un avversario per la squadra rossoblù. Dopo la promozione dell’anno scorso, il club si prepara al debutto nel campionato nazionale di Serie B maschile.
Il risultato conta poco. Questo test arriva dopo settimane di preparazione atletica e tecnica, e lo staff tecnico lo userà per capire come risponde il gruppo in situazioni di gara vere. I giocatori, invece, avranno il primo contatto con ritmi e dinamiche che in palestra, senza un avversario dall’altra parte della rete, non si possono riprodurre.
Il calendario del girone H comincia in modo insolito per i rossoblù. Alla prima giornata, domenica 18 ottobre, il Giarratana osserverà il turno di riposo. L’esordio ufficiale sarà quindi in casa sabato 24 ottobre contro Gibellina. Una settimana dopo, sabato 31 ottobre, arriverà la prima trasferta, sul campo della Jonica Volley.
Per la matricola iblea le prime giornate di campionato saranno subito impegnative, contro squadre già esperte della categoria: in calendario ci sono Scalia Volley Sciacca, Aquila Bronte, Build Up Volo Palermo ed Ecoplast Gela.