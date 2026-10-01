A Vittoria la Villa Comunale torna al centro di un’iniziativa pubblica. L’associazione ambientalista Fare Verde ha organizzato per sabato 3 ottobre, alle 17, la «Passeggiata della salute»: un percorso aperto a tutti nel principale spazio verde della città, dove negli ultimi tempi va sempre meno gente.

È proprio questo il motivo della passeggiata. Secondo l’associazione, con così poche persone la Villa rischia di diventare un luogo insicuro e di finire nel degrado. Fare Verde parte da un principio semplice: «un luogo vissuto è un luogo sicuro». E aggiunge: «Più saremo a camminare, correre, leggere, giocare, più toglieremo spazio a chi la vuole rendere terra di nessuno».

La passeggiata di sabato non vuole restare un evento isolato. L’obiettivo dichiarato è creare una rete permanente di “custodi della Villa”, formata da camminatori, sportivi, associazioni e semplici cittadini, che frequentino il giardino con regolarità. Gli organizzatori vogliono anche promuovere l’attività all’aperto e riportare nella Villa famiglie, bambini e anziani.

L’invito è rivolto a più gruppi: le autorità cittadine, i titolari e gli istruttori di palestre e centri sportivi, le associazioni culturali, di volontariato e ambientaliste, il gruppo Scout di Vittoria e chi cammina già abitualmente nel parco.

Gli organizzatori presentano il percorso come adatto a tutti, senza limiti di età né di preparazione fisica. Il ritrovo è fissato per le 17 alla Villa Comunale.