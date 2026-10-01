A Ragusa la Consulta Femminile del Comune consegnerà i riconoscimenti della seconda edizione del Premio «Donne che creano spazio». La cerimonia è in programma martedì 6 ottobre alle 17 nell’Aula Consiliare del Palazzo di Città. Saranno premiate donne che si sono distinte nella vita civile, culturale, sociale, economica e sportiva della città.

Le premiate sono professioniste, imprenditrici, rappresentanti delle istituzioni, volontarie, donne della cultura, dell’arte e della musica. Tra loro c’è anche una realtà collettiva: la Passalacqua Ragusa Basket. La squadra sarà premiata come esempio di eccellenza sportiva e di spirito di squadra, per aver portato il nome di Ragusa sui parquet nazionali e internazionali.

I nomi delle singole premiate non sono stati anticipati. Si sa invece come andrà la serata: la conduzione sarà corale. Le componenti della Consulta leggeranno la motivazione di ogni riconoscimento, mentre i rappresentanti dell’amministrazione consegneranno le targhe.

Alla cerimonia parteciperanno il sindaco Peppe Cassì, il presidente del Consiglio comunale Fabrizio Ilardo, l’assessora alle Pari opportunità Elvira Adamo, l’assessora alla Pubblica istruzione Catia Pasta e l’assessore allo Sport Simone Digrandi.

Il premio nasce dal lavoro che la Consulta Femminile porta avanti da alcuni anni insieme all’assessorato alle Pari opportunità. In questo percorso sono già nati diversi progetti su parità, partecipazione e cittadinanza attiva.

Per scegliere le premiate la Consulta ha indicato cinque criteri: professionalità, creatività, impegno civile, responsabilità sociale e capacità di generare valore per il territorio. L’obiettivo dichiarato è rendere visibili competenze che restano spesso in secondo piano e offrire alle ragazze della città esempi concreti di partecipazione.