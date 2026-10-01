Un importante e prestigioso riconoscimento premia l’eccellenza della formazione musicale ad Ispica. La scuola musicale di Ispica entra in rapporto stabile con il Conservatorio Bellini di Catania. Martedì 22 settembre il Consiglio accademico del Conservatorio statale di musica “Vincenzo Bellini” ha approvato, con la deliberazione n. 173, l’accordo di convenzione con l’associazione culturale musicale “Pino Rosa”. L’associazione gestisce la scuola musicale pre-accademica “Santa Cecilia”.

A firmare l’intesa sono stati il direttore del Conservatorio, il maestro Giovanni Anastasio, e l’associazione ispicese, presieduta da Valerio Rosa. La collaborazione punta su progetti didattici e artistici realizzati insieme. Con la convenzione il Conservatorio riconosce il valore formativo della scuola.

I corsi coinvolti coprono l’intera offerta della Santa Cecilia. Si parte dalla propedeutica per i bambini e si arriva ai corsi di strumento, passando per teoria e solfeggio. Poi ci sono le attività d’insieme: la Junior Band e la musica da camera, a cui si aggiungono seminari e masterclass.

Per gli allievi è un collegamento diretto con un’istituzione dell’Alta formazione artistica e musicale (AFAM), il sistema di cui fanno parte i conservatori statali. È il livello di studi verso cui guarda chi segue un percorso pre-accademico.