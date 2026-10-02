A Scicli, sabato 3 ottobre alle 18, la Galleria Quam inaugura «Nubila», la nuova personale del pittore Simone Geraci, curata da Francesco Piazza. L’artista torna nella galleria sette anni dopo la sua ultima mostra personale. Porta qui un lavoro che lo ha impegnato per oltre un anno.

Il titolo della mostra viene dal suo ciclo più recente, una serie di dipinti sulle nubi. La materia pittorica è inquieta e la mano dell’artista si vede subito sulla tela. Anche in queste opere tornano le geometrie informali, presenti da sempre nella ricerca di Geraci.

L’altro nucleo della mostra è la figura. Su questo tema il pittore ha costruito la parte più solida del suo percorso, seguita da collezionisti in tutta Italia. Nei nuovi lavori cambiano il tratto e le ambientazioni. I colori virano verso la terra di Siena e un blu leggero e squillante, e l’intimità dei soggetti prende un’impronta pop.

Il curatore Francesco Piazza, nel testo del catalogo, scrive: «È questa, probabilmente, la libertà più radicale dell’arte». E poi aggiunge: «non offrirci un universo diverso, ma restituirci quello che abbiamo davanti, senza la necessità di essere spiegato».

La mostra si può visitare fino a sabato 7 novembre 2026 e l’ingresso è gratuito. In galleria si può chiedere il libretto pubblicato per l’occasione.