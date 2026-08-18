Catania, cenere vulcanica in aria: SAC, la società che gestisce l’aeroporto di Catania-Fontanarossa, ha prorogato la chiusura degli spazi del settore B1 a causa dell’attività eruttiva dell’Etna. Il provvedimento resta in vigore fino alle 18 di martedì 18 agosto 2026.
Gli arrivi non sono comunque bloccati: lo scalo ha ripristinato l’operatività con un massimo di 12 aerei l’ora, la capacità massima consentita in entrata. Le partenze, invece, proseguono senza alcuna restrizione.
Chi deve prendere un volo da o per Catania è invitato a controllare lo stato del proprio volo direttamente con la compagnia aerea prima di mettersi in viaggio verso l’aeroporto, per evitare di trovarsi davanti a cancellazioni o variazioni dell’ultimo momento legate alla nube di cenere.
Nelle prossime ore sono attesi nuovi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione, legata sia all’attività del vulcano sia alle condizioni operative dello scalo.
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