Ragusa saluta la calciatrice Roberta Campo, che lascerà la città mercoledì 2 settembre per trasferirsi ad Arezzo: da quel giorno vestirà la maglia della Primavera 1, giocando sotto età nella stagione 2026/2027. Prima della partenza è stata ricevuta a Palazzo di Città dal sindaco Peppe Cassì, da alcuni componenti della giunta comunale e dal consigliere comunale Daniele Vitale, promotore dell’incontro.

Giocare sotto età in un campionato Primavera 1 significa misurarsi con avversarie più grandi in una delle categorie giovanili più competitive del calcio femminile italiano. Roberta arriva alla nuova squadra dopo un percorso iniziato a otto anni e proseguito in categorie di livello crescente, fino al trasferimento fuori regione a soli tredici anni.

Da bambina giocava sempre con un pallone tra i piedi, insieme ai maschietti del quartiere. A otto anni ha iniziato ad allenarsi con la Game Sport di Ragusa.

Il passaggio alla Ragusa Boys, sotto la guida del mister Nunnari, ha segnato la svolta: è stato lui il primo a intuire le sue qualità, accompagnandola fino al trasferimento, a tredici anni, a Brolo, in provincia di Messina — la prima vera tappa professionale della sua carriera.

Il consigliere comunale Daniele Vitale ha dichiarato: «Roberta rappresenta un esempio straordinario di dedizione e crescita. Vederla partire per una realtà importante come Arezzo, giocando sotto età in un campionato così competitivo, è motivo di orgoglio per tutta Ragusa. La sua storia dimostra che quando il talento incontra il sacrificio, i risultati arrivano. Le istituzioni devono sostenere e valorizzare questi giovani che portano in alto il nome della nostra città».

Vitale ha aggiunto un riconoscimento al lavoro degli allenatori: «Il mister Nunnari ha avuto il merito di riconoscere per primo le sue potenzialità, accompagnandola nei passaggi più delicati della crescita sportiva. È giusto ricordare chi, con competenza e passione, contribuisce a costruire il futuro dei nostri giovani».