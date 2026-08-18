Le ricerche dell’ultraleggero scomparso da domenica proseguono sui rilievi dell’alto Tirreno cosentino, nella zona di Fuscaldo. A bordo del velivolo, decollato domenica mattina dal campo volo di Capo d’Orlando, nel Messinese, viaggiavano il pilota Carlo Arnulfo, avvocato romano di 64 anni, e Angela Buccico, avvocata di Matera di 55 anni. Martedì 18 agosto è in programma una riunione di coordinamento in Prefettura a Cosenza per definire le successive operazioni.
Il campo delle ricerche è stato ristretto grazie all’ulteriore elaborazione dei dati delle celle telefoniche: l’attenzione si concentra ora soprattutto nell’area a monte compresa tra Fuscaldo, San Pietro di Fuscaldo e Scarcelli, dove saranno indirizzate ulteriormente le operazioni.
Nelle attività di localizzazione sono stati effettuati anche riscontri con strumentazione Imsi Catcher, utilizzata per individuare una possibile area di ricerca attraverso la triangolazione dei segnali delle celle telefoniche.
Alle operazioni partecipano Vigili del fuoco, Aeronautica Militare, Capitaneria di Porto, Dipartimento della Protezione civile e forze dell’ordine, con il coordinamento della Prefettura di Cosenza. Finora le ricerche non hanno dato esito.
Le operazioni proseguiranno nel corso della giornata del 18 agosto, con una maggiore concentrazione delle squadre nella zona individuata dall’elaborazione dei dati telefonici.