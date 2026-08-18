Scorri il telefono e ti fermi su un video: in un mese, quella persona ha perso oltre quindici chili. Il numero sembra un errore di battitura, invece è reale. E la prima domanda che viene in mente non è se sia possibile, ma come si faccia — e se un risultato del genere valga anche per te.

Quel tipo di calo di peso nasce quasi sempre lontano da come lo raccontano i video: nello studio del dottor Younan Nowzaradan, il chirurgo bariatrico reso noto dal programma “Vite al limite”, per pazienti con obesità grave che devono perdere peso in fretta prima di un intervento chirurgico. Non è una dieta pensata per l’estate.

Ma prima di pensare a copiarlo per l’estate, vale la pena capire da dove nasce davvero questo protocollo. Non è un piano “furbo” per perdere peso in fretta prima delle vacanze: è uno strumento clinico, pensato per pazienti con obesità grave che devono ridurre il peso rapidamente prima di un intervento di chirurgia bariatrica, spesso in tempi stretti dettati dal calendario chirurgico.

Perché è così restrittivo

Lo schema prevede in genere tra le 800 e le 1200 calorie al giorno, con un’impostazione low carb e iperproteica: pochi carboidrati, quasi solo quelli delle verdure, molte proteine magre, grassi ridotti al minimo. Non serve solo a far scendere il numero sulla bilancia. Nei pazienti candidati a bypass gastrico o ad altri interventi bariatrici, una perdita di peso rapida nelle settimane precedenti può contribuire a ridurre le dimensioni del fegato, migliorare la mobilità, alleggerire il carico su cuore e articolazioni e abbassare parte del rischio legato all’operazione.

Nei programmi clinici l’obiettivo indicativo è spesso una perdita intorno al 5% del peso corporeo in 30 giorni, ma il risultato reale varia molto: dipende dalle condizioni di salute di partenza, dal peso iniziale, dalla costanza nel seguire lo schema e dal monitoraggio medico lungo tutto il percorso, che in ambito ospedaliero è quasi sempre quotidiano o settimanale.

Come si struttura una giornata tipo

La logica di una giornata tipo, per quanto severa, è semplice: due o tre pasti regolari, mai saltati, con porzioni controllate, spesso intorno alle 400 kcal ciascuno. Tra gli alimenti più ricorrenti: circa 100 grammi di proteine magre a pranzo e cena, come pollo, tacchino, vitello magro o pesce; uova; verdure a basso contenuto di carboidrati; e, in alcune varianti, yogurt, latte magro, bresaola o prosciutto cotto sgrassato.

Tre ingredienti tornano più di altri: carne bianca, uova, verdure. Ed è facile capire perché un regime così porti a un calo di peso rapido: taglia in modo netto calorie e zuccheri, lasciando l’organismo con pochissime riserve immediate da bruciare. Proprio per questo, però, può risultare debilitante se seguito senza supervisione, soprattutto nelle prime settimane.

Chi lavora in nutrizione clinica osserva spesso un aspetto che conta quanto i numeri sulla bilancia: le prime settimane sono quelle in cui il paziente deve dimostrare di saper seguire pasti regolari e indicazioni precise, senza sgarri e senza improvvisazione. Il protocollo, in questo senso, ha anche una funzione educativa oltre che metabolica: prepara la persona a un cambio di abitudini che dovrà mantenere anche dopo l’intervento.

Il dimagrimento rapido funziona davvero?

Sì, il dimagrimento rapido può funzionare, soprattutto nei pazienti bariatrici con un forte eccesso di peso. In ambito specialistico si osservano talvolta perdite importanti già nel primo mese, nell’ordine di 10-20 kg, ma non sono un risultato garantito né riproducibile per chiunque lo provi. Quei numeri arrivano dentro un contesto molto specifico: pazienti selezionati, monitorati passo dopo passo, con condizioni di partenza molto diverse da quelle della popolazione generale che segue una dieta per motivi estetici o di forma fisica.

I limiti da conoscere bene

Qui sta il punto più importante: non è un modello universale. È pensato per persone con obesità patologica, spesso con ridotta autonomia motoria, diabete, apnee notturne o problemi articolari importanti, in un quadro dove i benefici attesi superano i disagi della restrizione. Per chi non rientra in questo profilo, un piano così rigido può essere semplicemente inadatto, e in alcuni casi controproducente.

I rischi principali, se il regime viene seguito senza guida medica, includono stanchezza persistente, fame intensa e difficile da gestire nella vita quotidiana, perdita di massa muscolare quando il piano non è calibrato sulla persona, carenze nutrizionali (per questo talvolta si associano integratori multivitaminici) ed effetto rimbalzo, se dopo il periodo restrittivo si torna a mangiare senza alcun controllo o gradualità.

Per la popolazione generale, un approccio più graduale, come la dieta mediterranea, resta di solito più sostenibile e più facile da mantenere nel tempo, anche perché non richiede lo stesso livello di sorveglianza clinica né porta con sé gli stessi rischi da carenza.

Prima di provarla, le verifiche da fare

Se questo protocollo incuriosisce, la prima domanda utile non è «quanti chili perdo?», ma «perché dovrei seguirlo, e in quali condizioni?». Prima di qualunque scelta di questo tipo servono una valutazione medica, esami del sangue, un’analisi di eventuali patologie presenti, un calcolo individuale di calorie e fabbisogni, un controllo periodico del peso e dei sintomi nel tempo. Nessuno di questi passaggi si può saltare: per qualsiasi indicazione alimentare così restrittiva, il confronto con il proprio medico o con un nutrizionista resta il punto di partenza, non un’opzione da valutare in un secondo momento.

Il dimagrimento rapido, quello vero, ha senso quasi sempre dentro un contesto clinico preciso, con un obiettivo chirurgico o terapeutico alle spalle e una squadra medica che segue ogni passaggio. Per chi invece vuole solo stare meglio nella vita di tutti i giorni, la domanda da farsi forse non è quale protocollo estremo copiare da un video o da un libro, ma quale percorso, anche più lento, si riesce davvero a sostenere senza dover per forza tornare indietro dopo qualche mese.