A Modica un uomo è stato denunciato in stato di libertà dalla Polizia di Stato per resistenza a pubblico ufficiale. È accaduto durante un servizio di controllo del territorio nel centro storico della città: alla vista della pattuglia, l’uomo, in sella a un monopattino elettrico, ha eluso l’alt degli agenti e si è dato alla fuga.

La fuga si è sviluppata tra le vie del centro storico, mettendo a rischio l’incolumità dei passanti che si trovavano sul percorso. A fermarla sono stati gli agenti del Commissariato di Polizia di Modica, che hanno raggiunto e bloccato l’uomo prima che l’inseguimento potesse trasformarsi in un incidente.

L’uomo dovrà ora rispondere di resistenza a pubblico ufficiale davanti all’autorità giudiziaria. Non risultano feriti né tra gli agenti né tra i passanti coinvolti nella fuga.