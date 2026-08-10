L’aeroporto di Catania è chiuso al traffico aereo fino alle 6 di domani, martedì 11 agosto, a causa dell’attività eruttiva dell’Etna, che sta riversando cenere vulcanica nell’atmosfera rendendo impraticabili alcune porzioni dello spazio aereo sopra lo scalo.
La chiusura riguarda due settori distinti: il prolungamento della sospensione nella nuvola aerea a Sud-Ovest — il cosiddetto settore C1 — e la nuova chiusura del settore B3. Nessun volo è autorizzato né in partenza né in arrivo fino all’orario indicato.
Chi deve imbarcarsi o attende un arrivo è invitato a contattare direttamente la propria compagnia aerea prima di raggiungere lo scalo, per verificare lo stato del volo. SAC ha comunicato che seguiranno aggiornamenti nelle prossime ore, lasciando aperta la possibilità di ulteriori variazioni in base all’evoluzione dell’eruzione.
Non è la prima volta che l’Etna costringe alla sospensione totale delle operazioni di Fontanarossa: la cenere vulcanica riduce la visibilità e può danneggiare i motori degli aeromobili, rendendo le procedure di sicurezza incompatibili con la normale operatività dello scalo.