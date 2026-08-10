Silvia Mezzanotte sarà in concerto sabato 15 agosto, alle 21.30, in piazza Unità d’Italia a Ispica. L’ex frontwoman dei Matia Bazar — voce del gruppo per oltre dieci anni — porta in Sicilia il suo tour 2026 con un repertorio che spazia dai grandi successi della band ai brani della carriera solista.

Il programma della serata tocca titoli come Brivido caldo, Vacanze Romane, Cavallo Bianco, Ti sento e Messaggio d’amore, oltre a pezzi tratti dagli album da solista e ad alcune cover di cantautori italiani, tra cui La Cura e Non abbiam bisogno di parole. Sono canzoni che hanno attraversato decenni di musica italiana e che Mezzanotte rilegge, a suo dire, trasformandole in storie da condividere con il pubblico presente.

Sul palco con lei ci saranno quattro musicisti: Riccardo Cherubini (chitarre e tromba), Antonio Lusi (basso), Andrea Flaminio (tastiere) e Claudio Del Signore (batteria e percussioni).

«La musica non è mai stata soltanto una professione per me» ha dichiarato l’artista. «È il linguaggio attraverso cui raccontarmi, il luogo in cui le fragilità si trasformano in forza e le emozioni trovano la loro voce. Sono trentasei anni che calco il palcoscenico e ancora mi sento come un’adolescente al primo appuntamento».

La carriera di Mezzanotte conta collaborazioni con Al Jarreau, Dionne Warwick, Michael Bolton, Massimo Ranieri e Carlo Marrale. Dopo gli anni con i Matia Bazar, ha costruito una discografia solista che affianca i grandi classici del gruppo nei concerti dal vivo. L’appuntamento di Ispica è a ingresso libero.